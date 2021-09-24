Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1463,2
БЕЛТА 25 0
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2021 года составила Br1463,2, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В июле этого года средняя зарплата работников была Br1471,7, в июне - Br1433,4.
также
-
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1463,2
-
Александр Лукашенко подписал новый указ. Получать пенсии и зарплаты можно будет на базовый счет в банке
-
Неоформление трудовых отношений – явный признак выплаты зарплаты «в конвертах»
-
К 2025 году в стране планируется создать около 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств
-
“Белшина” принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке в городе Нови-Сад