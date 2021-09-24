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Экономика

Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1463,2

БЕЛТА 25 0

Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1463,2

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2021 года составила Br1463,2, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В июле этого года средняя зарплата работников была Br1471,7, в июне - Br1433,4.

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