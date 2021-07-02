Среди победителей областного ЗОЖ-фотоконкурса есть и бобруйчане

Первое место присуждено Александру Анташкевичу за фото «Весь Бобруйск – наш стадион!», (Бобруйск).

Второе место - Наталье Приболовец за работу «У нас не бывает обычных моментов…Каждый миг – уникален!» (Могилев).

Третье место разделили авторы из Кировска и Бобруйска: Валентина Русецкая (фото «Активное долголетие») и Оксана Добровольская («Движемся вместе!»).

Приз зрительских симпатий единогласно присужден задорному фото Анны Гулаковой «Я выбираю ЗОЖ» (Могилев).

- Мы благодарим за участие всех конкурсантов, которые откликнулись на наш творческий призыв, - отметила заведующий отделом общественного здоровья Наталья Петерсон. – Конкурс стал еще одним доказательством того, что в настоящее время медицинская модель здоровья вытесняется социальной, согласно которой здоровье является результатом целого ряда социально-экономических, культурных и иных факторов, в числе которых благоустройство и развитая инфраструктура населенного пункта с упором на возможность заниматься физкультурой. Приятно отметить, что все больше людей это понимают и принимают за модель поведения в семье, на работе, организации досуга с друзьями. Ведь в ХХI веке здоровье – это, прежде всего, сами люди: то, как они живут и как заботятся о своем здоровье в повседневной жизни.

В ближайшее время победители будут приглашены для вручения призов.

По материалам Mogilevnews