«Спутник V»: что важно знать о вакцинации для пожилых? Видео

Российская вакцина от COVID-19 – «Спутник V» одобрена Минздравом для вакцинации людей старше 60 лет. Единственное, перед прививкой врачи рекомендуют комплексный медицинский осмотр. Подготовка к вакцинации для пожилых должна быть особой. Накануне желательно сделать ПЦР-тест на коронавирус. На фоне бессимптомного заболевания прививку делать нельзя. Если тест отрицательный – смело вакцинируйтесь.

А вот если хроническая болезнь обострилась, прививку тоже стоит отложить, до того момента, пока ваше состояние не нормализуется. С осторожностью «Спутник V» надо применять аллергикам.

Медицинская процедура для всех желающих и особенно пожилых будет проходить под присмотром врачей и только в медучреждении. Причём не только первые полчаса – час. Внимательно наблюдать за реакциями организма нужно и дома, по крайней мере, в течение одного-двух дней. Записаться на укол можно на приеме у врача в поликлинике или в call-центре учреждения, к которому вы относитесь.

Вирусный удар – это дополнительная нагрузка на возрастной организм. И, как следствие, из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток у пожилых пациентов болезнь протекает гораздо сложнее, чем, например, у 30-летних.