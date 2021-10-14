Спортсменка, отличница, красавица! Интервью с чемпионкой мира и Европы Доминикой Пантелеевой

Если бы пятиклассница средней школы №18 Доминика Пантелеева начала поднимать все свои завоеванные медали, наверное, стала бы еще и тяжелоатлеткой. Ведь их в коллекции 10-летней девочки уже более 150!

– В спортивный зал, где тренируют мои мама и папа, я начала ходить с трех лет (наша справка: мама Рената Колодинская – мастер спорта по спортивной гимнастике, руководит школой гимнастики и акробатики, папа Сергей Пантелеев – призер чемпионата мира по культуризму, тренер по общей физподготовке). А на сцену впервые вышла в два года. Это было в профилактории «Шинник», там выступали мамины воспитанницы из хореографической студии, а я просто взяла любимого плюшевого мишку на руки, вышла и станцевала. Да еще исполнила свой первый акробатический элемент, которому пока никто не учил, – кувырок. Зал был в восторге, аплодисменты не стихали…

– Доминика, какой у тебя обычный режим дня?

– Подъем в 7.00, к 8.00 – в школу. ­После занятий еду на тренировку по акробатике, затем тренировка по плаванию. А если готовлюсь к каким-нибудь соревнованиям, то еще одна тренировка в спортзале. Тогда домой возвращаюсь в 22.30-23.00 и сажусь за уроки. Устные могу делать и в автобусе по дороге из бассейна.

– И какие оценки в школе?

– Девятки и десятки. Спорт мне совершенно не мешает в учебе.

– А одноклассники не завидуют твоим успехам?

– Наверное, уже привыкли. Завидуют, когда я после очередных соревнований прихожу в школу с новым рюкзачком. Нам и учитель говорила, что нужно не завидовать, а самим работать, трудиться, стремиться к успехам.

– Доминика, что тебе больше нравится – акробатика или плавание?

– Акробатика. Плаванием я начала заниматься только с 7 лет. А вообще мне нравится выигрывать, побеждать. Люб­лю быть лидером везде!

– В прошлом году ты стала первой и единственной девочкой из Бобруйска, из Беларуси, чей рекорд был официально зарегистрирован как мировой. Расскажешь?

– Наибольшее количество поднятия ног в стойке на голове среди детей. 50 – таков был рекорд одной титулованной спортсменки из России. А мы подобное упражнение – «подкачку» – делаем практически на каждой тренировке, раз по 10-20. Вот я и сказала родителям, что смогу больше 50. Дома на диване сделала около 60. Папа сказал: «Едем в спортзал». И там я подняла ноги 75 раз, папа заснял все на видео и отправил на сайт агентства по регистрации рекордов interrecord.ru. Около двух месяцев мы ждали результат. И сначала пришел сертификат в электронном виде, а потом и настоящий, в посылке. Этот рекорд мы посвятили 75-летию Великой Победы.

– Ты еще и звезда экрана…

– В прошлом году я снялась в российском киносериале «Вместе навсегда» про любовь. Съемки проходили в плавательном бассейне в Минске, и роль, конечно, эпизодическая, но мне понравилось. А в августе этого года сериал уже вышел на экраны.

– Вообще-то я имел в виду конкурсы на телеканалах «Беларусь 1» и «ОНТ»…

– Когда мне было три годика, участвовала в народном шоу «Я могу». По итогам голосования зрителей, а за меня тогда проголосовали около четырех тысяч человек, я прошла в финал. А в 2018 году стала финалисткой общереспубликанского детского телевизионного конкурса «Талент краіны-3» на «ОНТ».

– Доминика, ты еще и с Президентом нашей страны знакома?..

– Ну, не лично, но в канун 2020 года я была на главной елке страны во Дворце Республики с участием Александра Григорьевича Лукашенко. А так как я была без телефона и красиво одетой, перед представлением меня посадили в первые ряды между замес­тителем Премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко и минист­ром образования Игорем Карпенко, а впереди и чуть сбоку свое почетное мес­то занял Александр Григорьевич.

– В свои десять лет в каких странах уже побывала?

– Ой, много где – в Швеции, Польше, Германии, Украине, Латвии, Литве, Болгарии, Турции, в разных городах России…

– А какие соревнования особенно запомнились?

– В Польше, когда я стала чемпионкой Европы по акробатическому шоу, выступая со сломанной рукой. Со спицами внутри, в гипсе. Мы готовились ехать на очередной «Кубок Маугли», и на тренировке уже на «прогоне» я пошла на сальто и неудачно приземлилась. Перелом был очень сложный, но спасибо хирургам из нашей центральной больницы. Так вот, в Польшу я не должна была ехать, но попросила родителей взять меня в ка­честве болельщицы, похлопать девочкам. Вечером накануне выступления спортсменки провели разминку в отеле и собирались ложиться спать, а я говорю маме и папе: «Можно я тоже выступлю, сделаю свою «двойку»?» Меня долго отговаривали: мало ли что, не дай бог… А я говорю: «Все будет отлично!» Быстро переделали номер под меня – и вот он, день выступления. Судьи вначале ничего не поняли, думали, что это у меня такой образ – рука в гипсе. Но когда пошли «поддержки» и все стало ясно, все встали и зааплодировали. Потом мне еще и специальный приз вручили – «За мужество».

– Расскажи немного о своем опыте на голубых дорожках…

– Как уже говорила, плаванием я начала заниматься с семи лет. Тренируюсь в спортивной школе олимпийского резерва у Натальи Юльевны Поздняковой, которая и Игоря Бокого тренировала. А на соревнованиях меня называют «темной лошадкой», потому что даже на своих первых стартах неожиданно для всех стала третьей. Удивила даже тренера…

– Доминика, а какие ближайшие старты?

– В последнее время в связи с «короной» многие соревнования отменяются, или переносятся, или проводятся онлайн. Но сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который, надеюсь, состоится в ноябре в Украине.

– А о чем мечтает юная ­спортсменка?

– Хочу добавить в свою копилку наград медаль с шоу Максима Галкина «Лучше всех!». А еще, как моя тетя Ванесса Колодинская, подняться на олимпийский пьедестал.