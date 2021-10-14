Спортсменка, отличница, красавица! Интервью с чемпионкой мира и Европы Доминикой Пантелеевой
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Если бы пятиклассница средней школы №18 Доминика Пантелеева начала поднимать все свои завоеванные медали, наверное, стала бы еще и тяжелоатлеткой. Ведь их в коллекции 10-летней девочки уже более 150!
– В спортивный зал, где тренируют мои мама и папа, я начала ходить с трех лет (наша справка: мама Рената Колодинская – мастер спорта по спортивной гимнастике, руководит школой гимнастики и акробатики, папа Сергей Пантелеев – призер чемпионата мира по культуризму, тренер по общей физподготовке). А на сцену впервые вышла в два года. Это было в профилактории «Шинник», там выступали мамины воспитанницы из хореографической студии, а я просто взяла любимого плюшевого мишку на руки, вышла и станцевала. Да еще исполнила свой первый акробатический элемент, которому пока никто не учил, – кувырок. Зал был в восторге, аплодисменты не стихали…
– Доминика, какой у тебя обычный режим дня?
– Подъем в 7.00, к 8.00 – в школу. После занятий еду на тренировку по акробатике, затем тренировка по плаванию. А если готовлюсь к каким-нибудь соревнованиям, то еще одна тренировка в спортзале. Тогда домой возвращаюсь в 22.30-23.00 и сажусь за уроки. Устные могу делать и в автобусе по дороге из бассейна.
– И какие оценки в школе?
– Девятки и десятки. Спорт мне совершенно не мешает в учебе.
– А одноклассники не завидуют твоим успехам?
– Наверное, уже привыкли. Завидуют, когда я после очередных соревнований прихожу в школу с новым рюкзачком. Нам и учитель говорила, что нужно не завидовать, а самим работать, трудиться, стремиться к успехам.
– Доминика, что тебе больше нравится – акробатика или плавание?
– Акробатика. Плаванием я начала заниматься только с 7 лет. А вообще мне нравится выигрывать, побеждать. Люблю быть лидером везде!
– В прошлом году ты стала первой и единственной девочкой из Бобруйска, из Беларуси, чей рекорд был официально зарегистрирован как мировой. Расскажешь?
– Наибольшее количество поднятия ног в стойке на голове среди детей. 50 – таков был рекорд одной титулованной спортсменки из России. А мы подобное упражнение – «подкачку» – делаем практически на каждой тренировке, раз по 10-20. Вот я и сказала родителям, что смогу больше 50. Дома на диване сделала около 60. Папа сказал: «Едем в спортзал». И там я подняла ноги 75 раз, папа заснял все на видео и отправил на сайт агентства по регистрации рекордов interrecord.ru. Около двух месяцев мы ждали результат. И сначала пришел сертификат в электронном виде, а потом и настоящий, в посылке. Этот рекорд мы посвятили 75-летию Великой Победы.
– Ты еще и звезда экрана…
– В прошлом году я снялась в российском киносериале «Вместе навсегда» про любовь. Съемки проходили в плавательном бассейне в Минске, и роль, конечно, эпизодическая, но мне понравилось. А в августе этого года сериал уже вышел на экраны.
– Вообще-то я имел в виду конкурсы на телеканалах «Беларусь 1» и «ОНТ»…
– Когда мне было три годика, участвовала в народном шоу «Я могу». По итогам голосования зрителей, а за меня тогда проголосовали около четырех тысяч человек, я прошла в финал. А в 2018 году стала финалисткой общереспубликанского детского телевизионного конкурса «Талент краіны-3» на «ОНТ».
– Доминика, ты еще и с Президентом нашей страны знакома?..
– Ну, не лично, но в канун 2020 года я была на главной елке страны во Дворце Республики с участием Александра Григорьевича Лукашенко. А так как я была без телефона и красиво одетой, перед представлением меня посадили в первые ряды между заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко и министром образования Игорем Карпенко, а впереди и чуть сбоку свое почетное место занял Александр Григорьевич.
– В свои десять лет в каких странах уже побывала?
– Ой, много где – в Швеции, Польше, Германии, Украине, Латвии, Литве, Болгарии, Турции, в разных городах России…
– А какие соревнования особенно запомнились?
– В Польше, когда я стала чемпионкой Европы по акробатическому шоу, выступая со сломанной рукой. Со спицами внутри, в гипсе. Мы готовились ехать на очередной «Кубок Маугли», и на тренировке уже на «прогоне» я пошла на сальто и неудачно приземлилась. Перелом был очень сложный, но спасибо хирургам из нашей центральной больницы. Так вот, в Польшу я не должна была ехать, но попросила родителей взять меня в качестве болельщицы, похлопать девочкам. Вечером накануне выступления спортсменки провели разминку в отеле и собирались ложиться спать, а я говорю маме и папе: «Можно я тоже выступлю, сделаю свою «двойку»?» Меня долго отговаривали: мало ли что, не дай бог… А я говорю: «Все будет отлично!» Быстро переделали номер под меня – и вот он, день выступления. Судьи вначале ничего не поняли, думали, что это у меня такой образ – рука в гипсе. Но когда пошли «поддержки» и все стало ясно, все встали и зааплодировали. Потом мне еще и специальный приз вручили – «За мужество».
– Расскажи немного о своем опыте на голубых дорожках…
– Как уже говорила, плаванием я начала заниматься с семи лет. Тренируюсь в спортивной школе олимпийского резерва у Натальи Юльевны Поздняковой, которая и Игоря Бокого тренировала. А на соревнованиях меня называют «темной лошадкой», потому что даже на своих первых стартах неожиданно для всех стала третьей. Удивила даже тренера…
– Доминика, а какие ближайшие старты?
– В последнее время в связи с «короной» многие соревнования отменяются, или переносятся, или проводятся онлайн. Но сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который, надеюсь, состоится в ноябре в Украине.
– А о чем мечтает юная спортсменка?
– Хочу добавить в свою копилку наград медаль с шоу Максима Галкина «Лучше всех!». А еще, как моя тетя Ванесса Колодинская, подняться на олимпийский пьедестал.
Наша справка: Доминика Пантелеева – рекордсменка книги мировых рекордов по акробатике (2020), 10-кратная чемпионка мира по акробатическому фитнесу (2021 Украина Global Strong Federation, 2020 Украина GSF, Литва федерация WFF, Латвия федерация IFBB 2019), 6-кратная абсолютная чемпионка мира, чемпионка мира и всемирной танцевальной олимпиады по акробатическому шоу (Москва 2016), обладательница гран-при мира по акробатическому танцу (Чехия 2017), чемпионка Брянской области по детскому спортивному фитнесу IFBB (2018), чемпионка Кубка Железного Льва по бодибилдингу, 3-кратная чемпионка Европы по акробатическому танцу (Польша 2019), 10-кратная чемпионка международных соревнований по гимнастике «Кубок Маугли» (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), национальная чемпионка по цирковому искусству, чемпионка международных соревнований в Чехии, Германии, России, Швеции, Украине, Африке, Мальте, Польше, Болгарии, 13-кратная обладательница титулов гран-при по акробатическому шоу, член сборной Республики Беларусь, финалистка телевизионных проектов уникальных людей «Талент краiны» на «ОНТ», «Я могу» на «Беларусь 1». Установила два рекорда страны по плаванию Детской лиги плавания (2020). Неоднократная чемпионка международных и республиканских соревнований по плаванию. Воспитанница СДЮШОР. Вице-чемпионка республиканского марафонского забега по пересеченной местности (2 километра). Официальное лицо брэндов спортивной одежды «Реверанс», одежды делового стиля ОАО «Славянка». Лучшая модель Estet Fashion Week (Москва 2018).