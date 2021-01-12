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Список избранных участников шестого Всебелорусского народного собрания от Бобруйска

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Список избранных участников шестого Всебелорусского народного собрания от Бобруйска
  1. Баранчук Василий Анатольевич, директор иностранного частного производственного предприятия «Барро»
  2. Белогуров Владимир Валентинович, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О. Морзона»
  3. Бельский Павел Дмитриевич, директор учреждения образования «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва»
  4. Березовский Алексей Петрович, военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
  5. Бобцов Александр Михайлович, начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»
  6. Болбас Олег Викторович, начальник станции Бобруйск республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
  7. Борисик Татьяна Владимировна, медицинская сестра филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1» «Детская стоматологическая поликлиника»
  8. Вайсера Светлана Ивановна, заведующий государственным учреждением образования «Ясли-сад №77 г. Бобруйска»
  9. Винокур Наталья Адамовна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
  10. Грицук Софья Анатольевна, кладовщик транспортного складского отдела управления транспорта и логистики открытого акционерного общества «Белшина», председатель правления ПЖСК №112
  11. Желудов Михаил Викторович, председатель Бобруйского городского Совета депутатов
  12. Загришев Владимир Владимирович, контролер на контрольно-пропускном пункте отдела ведомственной охраны службы безопасности открытого акционерного общества «Белшина»
  13. Казакова Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета
  14. Казусенок Сергей Дмитриевич, заместитель начальника отдела реализации сельскохозяйственных машин открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
  15. Каранкевич Ирина Викторовна, директор государственного учреждения образования «Гимназия №2 г. Бобруйска»
  16. Карпицкая Светлана Николаевна, начальник центральной лаборатории открытого акционерного общества «Фан-ДОК»
  17. Кизимова Наталия Владимировна, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №3»
  18. Кисель Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета
  19. Лебеденко Валерий Иванович, пенсионер
  20. Лукомский Евгений Александрович, директор учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 г. Бобруйска»
  1. Максимова Валентина Васильевна, заведующий государственным учреждением образования «Ясли-сад №6 г. Бобруйска»
  2. Малахов Андрей Николаевич, заместитель начальника управления внутренних дел – начальник МОБ управления внутренних дел Бобруйского городского исполнительного комитета
  3. Нецветаева Ирина Михайловна, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №7»
  4. Новикова Инна Анатольевна, директор государственного учреждения культуры «Дворец искусств г.Бобруйска»
  5. Прыемко Светлана Николаевна, председатель Первомайской районной организации г. Бобруйска Белорусского общества Красного Креста
  6. Русинович Наталья Васильевна, заместитель начальника отдела культуры Бобруйского городского исполнительного комитета
  7. Свиридов Владимир Вячеславович, директор частного торгово-производственного унитарного предприятия «Свиридов и К»
  8. Силков Николай Петрович, главный редактор унитарного коммунального издательского предприятия «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё»
  9. Стельмак Владимир Васильевич, директор Бобруйского филиала Автобусный парк №2 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс»
  10. Тимошенко Наталья Геннадьевна, коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Алмаз-Люкс»
  1. Тихоновская Татьяна Владимировна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа №31 г. Бобруйска»
  2. Чеботарев Сергей Юрьевич, начальник сборочного цеха №3 завода массовых шин открытого акционерного общества «Белшина»
  3. Шерснев Павел Иванович, первый заместитель начальника отдела Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
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