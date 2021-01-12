Список избранных участников шестого Всебелорусского народного собрания от Бобруйска
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- Баранчук Василий Анатольевич, директор иностранного частного производственного предприятия «Барро»
- Белогуров Владимир Валентинович, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О. Морзона»
- Бельский Павел Дмитриевич, директор учреждения образования «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва»
- Березовский Алексей Петрович, военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
- Бобцов Александр Михайлович, начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»
- Болбас Олег Викторович, начальник станции Бобруйск республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
- Борисик Татьяна Владимировна, медицинская сестра филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1» «Детская стоматологическая поликлиника»
- Вайсера Светлана Ивановна, заведующий государственным учреждением образования «Ясли-сад №77 г. Бобруйска»
- Винокур Наталья Адамовна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
- Грицук Софья Анатольевна, кладовщик транспортного складского отдела управления транспорта и логистики открытого акционерного общества «Белшина», председатель правления ПЖСК №112
- Желудов Михаил Викторович, председатель Бобруйского городского Совета депутатов
- Загришев Владимир Владимирович, контролер на контрольно-пропускном пункте отдела ведомственной охраны службы безопасности открытого акционерного общества «Белшина»
- Казакова Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета
- Казусенок Сергей Дмитриевич, заместитель начальника отдела реализации сельскохозяйственных машин открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
- Каранкевич Ирина Викторовна, директор государственного учреждения образования «Гимназия №2 г. Бобруйска»
- Карпицкая Светлана Николаевна, начальник центральной лаборатории открытого акционерного общества «Фан-ДОК»
- Кизимова Наталия Владимировна, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №3»
- Кисель Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета
- Лебеденко Валерий Иванович, пенсионер
- Лукомский Евгений Александрович, директор учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 г. Бобруйска»
- Максимова Валентина Васильевна, заведующий государственным учреждением образования «Ясли-сад №6 г. Бобруйска»
- Малахов Андрей Николаевич, заместитель начальника управления внутренних дел – начальник МОБ управления внутренних дел Бобруйского городского исполнительного комитета
- Нецветаева Ирина Михайловна, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №7»
- Новикова Инна Анатольевна, директор государственного учреждения культуры «Дворец искусств г.Бобруйска»
- Прыемко Светлана Николаевна, председатель Первомайской районной организации г. Бобруйска Белорусского общества Красного Креста
- Русинович Наталья Васильевна, заместитель начальника отдела культуры Бобруйского городского исполнительного комитета
- Свиридов Владимир Вячеславович, директор частного торгово-производственного унитарного предприятия «Свиридов и К»
- Силков Николай Петрович, главный редактор унитарного коммунального издательского предприятия «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё»
- Стельмак Владимир Васильевич, директор Бобруйского филиала Автобусный парк №2 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс»
- Тимошенко Наталья Геннадьевна, коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Алмаз-Люкс»
- Тихоновская Татьяна Владимировна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа №31 г. Бобруйска»
- Чеботарев Сергей Юрьевич, начальник сборочного цеха №3 завода массовых шин открытого акционерного общества «Белшина»
- Шерснев Павел Иванович, первый заместитель начальника отдела Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»