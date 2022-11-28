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Культура

Спектакль «Ну очень восточная сказка» покажут в Бобруйске

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Спектакль «Ну очень восточная сказка» покажут в Бобруйске

Спектакль «Ну очень восточная сказка» покажут в театре драмы и комедии им. В. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске.

– В спектакле есть все: разные герои, музыка, танцы, превращения, погони, волшебство и, конечно же, всепобеждающая любовь, – рассказали в учреждении культуры.

Зрителей ждут с 22 декабря по 8 января 2023 года.

По материалам mogilevnews.by.

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