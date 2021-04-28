Специалист Госпромнадзора посетил предприятия города в целях оказания помощи в обеспечении соблюдения законодательства в области промышленной безопасности

Старший государственный инспектор Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Максим Ставер в составе мобильных групп Бобруйского городского исполнительного комитета и администрации Ленинского района города оказал методическую и практическую помощь субъектам хозяйствования Бобруйска в обеспечении соблюдения законодательства в области промышленной безопасности.

Рабочие группы посетили:

ОАО «Фандок»;

УКП «Фабрика художественных изделий»;

ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск»;

КУП «ДЭП г. Бобруйск».

Специалистам и обслуживающему персоналу разъяснены отдельные требования технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

Результаты работы направлены в администрацию Ленинского района г. Бобруйска и Бобруйский городской исполнительный комитет.