Спасатели устроили для бобруйской детворы яркий праздник

1 июня во всем мире отмечался Международный День защиты детей. Во всех уголках нашей страны были организованы развлекательные программы для детворы. Традиционно активное участие в празднике приняли спасатели.

В парке культуры и отдыха Бобруйска в рамках четвёртого этапа Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» прошло яркое мероприятие в формате «МЧС-ЛЭНД».

Спасатели совместно с членами ОО «БРСМ», активистами БМООСП, работниками УП «Бобруйскгаз» напомнили взрослым и маленьким горожанам о правилах безопасности, недопустимости оставления детей одних, провели различные конкурсы, а также наградили участников конкурса «Семья безопасности».

Присутствующие с удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах, играх, эстафетах, разгадывали кроссворды, знакомились с аварийно-спасательной техникой и оборудованием, фотографировались с Тушилкиным, и в рамках концертной программы исполнили свои творческие номера.

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.