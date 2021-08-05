Спасатели проводят профилактические рейды по безопасному поведению в лесных массивах

Спасатели Бобруйска вместе с представителями лесного хозяйства посетили самые популярные места для сбора ягод в Бобруйском районе. Гражданам напомнили про безопасность в лесу, в том числе и пожарную. Ведь к лесному пожару может легко привести одна брошенная спичка или окурок. Также работники МЧС напомнили, что в лес с собой необходимо брать телефон, воду, лекарства, еду и спички, и рассказали, что делать, если потерялись. Также посоветовали установить приложение от МЧС «Помощь рядом», в котором есть интерактивная карта Беларуси с отметками о запрете посещения лесов и подсказками по безопасности.

Встречались работникам МЧС и туристы, которые располагались в палатках со своими детьми. Спасатели похвалили людей за активный образ жизни, а также за правильно устроенное кострище. Однако, предупредили, чтобы не упускали из виду детей и одевали яркую одежду при прогулке в лесу.

В районных магазинах инспекторы оставили наглядно-изобразительную продукцию, которая напомнит покупателям о правилах посещения леса, о безопасности дома и на приусадебном участке.