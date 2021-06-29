Спасатели провели «Ярмарку безопасности» в деревне Каменка

В деревне Каменка на открытой площадке возле сельского клуба состоялась «Ярмарка безопасности». Яркое концертно-познавательное мероприятие с песнями и танцами прошло в рамках проходящей в стране акции «С заботой о безопасности малой Родины».

Для местных жителей были организованы интерактивные площадки от спасателей, представителей «Бобруйскгаз», Белгосстрах, Департамента охраны МВД. Любой желающий мог приобрести необходимые вещи для безопасности своего дома. А главное - каждый получил ответ на любой вопрос, связанный с безопасностью.

Так, работники МЧС напомнили присутствующим взрослым о детской безопасности. Ведь крайне важно находится рядом с ребенком, когда вы на улице, на даче или отдыхаете у водоема. Важно было напомнить и о том, как обезопасить свое жилье в летний период, об осторожном и правильном сжигании мусора на участке и устройстве мангалов.

Впрочем, все аспекты безопасности жизнедеятельности обсудили на сельском сходе, который прошел внутри клуба. Местным жителям о пожарной безопасности в быту напомнил первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Павел Шерснев. Он рекомендовали установить в доме автономные пожарные извещатели и быть осторожными и внимательными во время отдыха у водоемов и при посещении лесов. К полезному диалогу присоединились представители «Бобруйскгаз», Белгосстрах, Департамента охраны МВД.