Спасатели провели акцию «Каникулы без дыма и огня» в оздоровительном лагере «Шинник»

В оздоровительном лагере «Шинник» прошла акция «Каникулы без дыма и огня» с участием спасателей Бобруйска.

Присоединились к пропагандистам МЧС работники УП «Бобруйскгаз». Для ребят была организована квест-игра «ШИФР-112», в которой дети смогли посоревноваться между собой и проверить свои знание в вопросах безопасности. Так, ребята вспомнили номера МЧС 101 и 112, узнали, что в случае пожара нужно срочно покидать помещение и не паниковать, а игры на водоеме крайне опасны.

Пришлось ребятам выполнить и парочку кропотливых заданий, например, одеть боевую одежду спасателя, правильно сложить пазлы, пройти полосу препятствий и другое. После увлекательного квеста ребята фотографировались возле пожарного автомобиля, а спасатели подарили юным «Шинникам» водную феерию.

Инспектор Бобруйского горрайотдела по ЧС Ольга Ковалькова также побеседовала с работниками оздоровительного лагеря. Она напомнила о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту и на работе, о правилах разведения костров и установке мангалов, о безопасности на водоемах и посоветовала установить мобильное приложение «Помощь рядом».