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Спасатели приглашают на Новогоднее представление

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Спасатели приглашают на Новогоднее представление

Перед тем, как Дед Мороз со спасателями отправятся зажигать главную елку города, новогодняя иллюминация включиться на фасаде пожарной части 17 декабря в 15.00. Зажигательный флешмоб от спасателей не позволит замерзнуть в этот день. В завершении Дед мороз-спасатель отправится на пожарном авто зажигать новогодние огни Бобруйска.

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