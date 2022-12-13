Спасатели приглашают на Новогоднее представление

Перед тем, как Дед Мороз со спасателями отправятся зажигать главную елку города, новогодняя иллюминация включиться на фасаде пожарной части 17 декабря в 15.00. Зажигательный флешмоб от спасателей не позволит замерзнуть в этот день. В завершении Дед мороз-спасатель отправится на пожарном авто зажигать новогодние огни Бобруйска.