Спасатели поздравили воспитанников Детского дома

В День знаний Бобруйские спасатели посетили учреждение «Детский дом г. Бобруйска». К безопасному празднику присоединись члены Союза женщин и «Красный крест».

Первый день осени стал для ребят и праздничным, и познавательным.

- Уже стало хорошей традицией приходить к вам в гости, проводить уроки безопасности. Однако сегодня праздник, а в праздник положено дарить подарки. Мы пришли сегодня большим составом, и от лица спасателей поздравляем вас с началом учебного года. Желаем достойных оценок, стремления к знаниям, хороших эмоций и не забывать про важные знания правил безопасности, - обратился к детям Первый заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Павел Шерснев. Ребятам в торжественной обстановке вручили подарки, а также подарили массу положительных эмоций. С воспитанниками поиграли в викторину по безопасности, вместе спели песню о дружбе под импровизированный оркестр, а с Тушилкиным провели безопасную флеш-моб зарядку.

Праздник продолжился во дворе Детского дома. Там ребят ожидал мастер- класс от спасателей, которые продемонстрировали возможности аварийно-спасательного инструмента, показали обмундирование огнеборцев. Немало удивления было и в выступлении кинологов отдела УВД. Поисковые собаки показали умение лихо найти пропавший предмет и пострадавшего.