Спасатели объявляют конкурс «Я б в спасатели пошел»

По всей стране проходят акция «Не оставляйте детей одних!». Чтобы привлечь внимание родителей к проблемам возникновения чрезвычайных ситуаций и детской шалости с огнём, а также для организации форм семейного досуга в рамках акции спасатели объявили конкурс «Я б в спасатели пошел».

Конкурс пройдет 1 июня в Детском городском парке культуры и отдыха, начало мероприятия в 12.00

Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить в сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС до 26 мая заявки (приложение) на участие в одной или нескольких номинациях на электронный адрес (e-mail: gpio_bgrochs @mail.ru).

В конкурсе принимают участие семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в двух категориях:

Младшая категория от 2-двух до пяти лет;

Средняя категория от шести до семи лет.

Конкурс проводится в 2 номинациях:

«Детская техника спасателей»;

«Детский костюм спасателей».

Номинация «Детский костюм спасателей»

Участники готовят тематические костюмы спасателей (боевая одежда и снаряжение спасателя, форма спасателя будущего и т.п.), которые могут быть выполнены из любых материалов любым способом. Допускается использование символики и атрибутики МЧС.

Номинация «Детская техника спасателей»

Участники оформляют детскую коляску, трехколесный велосипед, педальный автомобиль в тематику МЧС (в виде современной спасательной техники, техники будущего и т.п.) используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски, велосипеда, педального автомобиля и не предоставляющие опасности для окружающих. Допускается использование символики и атрибутики МЧС.

В ходе живой презентации (продолжительностью до 1 минуты) Участникам необходимо продемонстрировать костюм или представляемый вид транспорта, рассказать о его предназначении, особенностях, преимуществах и т.д.

Участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и сувенирной продукцией от Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. По решению оргкомитета Конкурса возможно присуждение специальных призов.