Спасатели напоминают бобруйчанам о правилах поведения на водоемах

На протяжении всего летнего периода на городских пляжах и местах отдыха Бобруйщины будут проходить профилактические мероприятия «Летний патруль». Цель таких мероприятий – предупредить и напомнить о главных правилах поведения на водоемах. Работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям дарят родителям буклеты с напоминаниями правил безопасности и напоминают отдыхающим о недопустимости оставления детей одних, а детям – о запрете баловства на воде. К профилактическим мероприятиям присоединяются спасатели на водах, члены «БРСМ», инспекторы УВД.