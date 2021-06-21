Спасатели напоминают бобруйчанам о правилах поведения на водоемах
96 0
На протяжении всего летнего периода на городских пляжах и местах отдыха Бобруйщины будут проходить профилактические мероприятия «Летний патруль». Цель таких мероприятий – предупредить и напомнить о главных правилах поведения на водоемах. Работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям дарят родителям буклеты с напоминаниями правил безопасности и напоминают отдыхающим о недопустимости оставления детей одних, а детям – о запрете баловства на воде. К профилактическим мероприятиям присоединяются спасатели на водах, члены «БРСМ», инспекторы УВД.
также
-
Спасатели напоминают бобруйчанам о правилах поведения на водоемах
-
ГАИ напоминает правила вождения в жару
-
ГАИ напоминает водителям об ответственности за нарушение правил парковки
-
МЧС напоминает правила эксплуатации печей
-
Как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье. Рекомендации МЧС