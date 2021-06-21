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Профилактика

Спасатели напоминают бобруйчанам о правилах поведения на водоемах

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Спасатели напоминают бобруйчанам о правилах поведения на водоемах

На протяжении всего летнего периода на городских пляжах и местах отдыха Бобруйщины будут проходить профилактические мероприятия «Летний патруль». Цель таких мероприятий – предупредить и напомнить о главных правилах поведения на водоемах. Работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям дарят родителям буклеты с напоминаниями правил безопасности и напоминают отдыхающим о недопустимости оставления детей одних, а детям – о запрете баловства на воде. К профилактическим мероприятиям присоединяются спасатели на водах, члены «БРСМ»,  инспекторы УВД.

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