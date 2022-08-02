Спасатели Могилевской области помогают в уборке урожая

Спасатели Могилевской области вышли в помощь аграриям региона в уборке нового урожая. Как рассказали БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС, спасатели отвечают не только за пожарную безопасность на полях и в зернохранилищах, но и принимают участие в непосредственной уборке и сохранении нового урожая.

"Наши сотрудники составляют или дополняют экипажи зерноуборочной техники, работают водителями, операторами зерноочистки, слесарями по ремонту автомобилей. В этом году почти 30 спасателей региона подключились к жатве", - отметили в областном ведомстве.

Так, в Быховском районе на страду вышли 6 сотрудников РОЧС. Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста д.Следюки Валерий Гапеев уже не первый год работает помощником комбайнера в ОАО "Воронино". И для спасателя это уже седьмая уборочная кампания.

"Идеальной погоды для земледельцев практически не бывает. И не только во время жатвы - небесная канцелярия может закапризничать и когда идет посевная, и когда заготавливаем корма. За техникой тоже нужен глаз да глаз. Даже самый современный комбайн - это все равно машина, которая требует ухода и досмотра. И во время жатвы каждый раз перед выходом в поле надо вокруг комбайна покрутиться", - отметил Валерий Гапеев.