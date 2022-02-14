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Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар по переулку Комсомольскому

11 февраля в 16:07 вечером поступило сообщение спасателям о пожаре дома в Бобруйске по переулку Комсомольскому.

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Спасатели ликвидировали пожар по переулку Комсомольскому

По прибытию подразделений МЧС происходило горение  сараев по Урицкого и дома по переулку Комсомольскому. (соседние строения). Создалось плотное задымление. Жилой дом разделен на три квартиры. Спасатели ликвидировали пожар в считанные минуты.

В результате огнем уничтожен деревянный сарай, на кирпичном сарае повреждена кровля.  В доме также повреждена кровля и обшивка. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

МЧС напоминает: к пожару может легко привести брошенный окурок, не выключенный электроприбор, перекаленная печь. Будьте бдительны и помните о пожарной безопасности. Телефоны МЧС 101 и 112

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

 

 

 

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