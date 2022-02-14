Спасатели ликвидировали пожар по переулку Комсомольскому

По прибытию подразделений МЧС происходило горение сараев по Урицкого и дома по переулку Комсомольскому. (соседние строения). Создалось плотное задымление. Жилой дом разделен на три квартиры. Спасатели ликвидировали пожар в считанные минуты.

В результате огнем уничтожен деревянный сарай, на кирпичном сарае повреждена кровля. В доме также повреждена кровля и обшивка. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

МЧС напоминает: к пожару может легко привести брошенный окурок, не выключенный электроприбор, перекаленная печь. Будьте бдительны и помните о пожарной безопасности. Телефоны МЧС 101 и 112

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС