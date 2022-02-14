Спасатели ликвидировали пожар по переулку Комсомольскому
11 февраля в 16:07 вечером поступило сообщение спасателям о пожаре дома в Бобруйске по переулку Комсомольскому.
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По прибытию подразделений МЧС происходило горение сараев по Урицкого и дома по переулку Комсомольскому. (соседние строения). Создалось плотное задымление. Жилой дом разделен на три квартиры. Спасатели ликвидировали пожар в считанные минуты.
В результате огнем уничтожен деревянный сарай, на кирпичном сарае повреждена кровля. В доме также повреждена кровля и обшивка. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
МЧС напоминает: к пожару может легко привести брошенный окурок, не выключенный электроприбор, перекаленная печь. Будьте бдительны и помните о пожарной безопасности. Телефоны МЧС 101 и 112
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС