Спасатели бобруйщины посещают поселки и деревни района, напоминая жителям правила безопасности

В рамках организации летней занятости детей и молодежи спасатели бобруйщины посещают поселки и деревни района. Активно включаются в профилактику основ безопасности жизнедеятельности работники центра творчества Бобруйского района. Участники совместного автопоезда «Путешествие в мир безопасности» приехали в гости к жителям деревень Плесы и Дойничево.

Дети с удовольствием играли и тем самым повторяли правила поведения на водоемах, дома, на улице, телефоны экстренных служб. Самые активные участники за правильные ответы получали от спасателей призы.

При общении с местными жителями работники МЧС напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в быту и недопустимости оставления детей без присмотра. Рассказали, что при использовании специальных приспособлений для приготовления пищи обязательно осуществлять постоянный неотлучный контроль за процессом горения. Место должно быть выбрано таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов потушить до последней искры.

В почтовых ящиках граждан спасатели оставили брошюры. В рамках информационно-пропагандистской кампания МЧС Беларуси «Не жди белочку – туши окурок!» на почтовых ящиках разместили белочки-хенгеры, в которых МЧС предупреждает: непотушенный окурок может стать причиной пожара. Таким образом, человек, извлекая из ящика хенгер, поймет «шутку» и еще раз увидит посыл о необходимости тушения окурков. Чтобы достучаться до каждого, кто пренебрегает правилами безопасности при курении, в местах продажи алкоголя и сигарет – важной для целевой аудитории «территории», над полками с алкогольной продукцией и табачными изделиями размещены тематические воблеры, а на бутылках разместились некхенгеры.