Сотрудников ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» поздравили с Днем машиностроителя
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Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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