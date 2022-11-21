Сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия и профилактическую акцию для пешеходов

Правоохранители беседовали на тему безопасного поведения на дороге среди местных жителей, а также отдельное внимание уделяли тем, кто создавал опасную ситуацию на дороге.

Кроме того, они вручили памятки о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает: пешеход обязан убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги.

В связи с ухудшением погодных условий проявляйте особую внимательность и осторожность, не забудьте обозначить себя световозвращающими элементами!

Водителям также нужно соблюдать предельную осторожность! Выбирайте безопасную скорость движения, особенно при подъезде к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Рекомендуется увеличить дистанцию и отказаться от обгонов.