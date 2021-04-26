Сотрудники Бобруйской милиции — участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС возложили цветы к Аллее памяти
Виктор Чабан 100 0
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Автор текста: Виктор Чабан
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