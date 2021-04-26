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Сотрудники Бобруйской милиции — участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС возложили цветы к Аллее памяти

Виктор Чабан 100 0

Сотрудники Бобруйской милиции — участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС возложили цветы к Аллее памяти

В понедельник, 26 апреля, сотрудники Бобруйской милиции — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции цветы к Аллее памяти, заложенной 26 апреля 2006 года - в день 20-летия трагедии.

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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