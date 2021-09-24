Сотрудники Бобруйского РОВД за два часа нашли потерявшуюся в лесу 83-летнюю пенсионерку

23 сентября в Бобруйский РОВД около 17:15 позвонила 83-тилетняя местная жительница и сообщила, что она потерялась в лесном массиве вблизи д. Казаково Бобруйского района.

Личный состав незамедлительно был направлен на помощь пожилой женщине. В этот раз поиски увенчались успехом уже через два часа. Вместе с бабушкой в лесу находилась ее собака, поэтому в ходе обследования леса оперуполномоченный ОУР Бобруйского РОВД Владимир Дубина услышал собачий лай и направился в сторону болота, где и обнаружил уставшую женщину с четвероногим другом.

Медицинская помощь ей не понадобилась. Сотрудник помог пенсионерке дойти до служебного автомобиля, после чего вместе с корзиной грибов милиционеры довезли ее домой.

Хотелось бы еще раз напомнить о простых правилах безопасности при походе в лес:

• по возможности, не отправляйтесь в лесной массив в одиночку;

• сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

• надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

• обязательно возьмите с собой телефон, воду, нужные вам лекарства;

• если потерялись - не паникуйте, оставайтесь на месте.

По материалам Бобруйского РОВД