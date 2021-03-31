Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны провели занятия с работниками учреждений образования

Сотрудники Бобруйского отдела охраны провели занятия с работниками, на которых возложены обязанности по охранной деятельности в учреждениях образования. На занятиях были отработаны действия работников в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и использования ими при этом ручных систем тревожной сигнализации, а также проведена информационно-разъяснительная беседа по сохранности их личного имущества. Сотрудники подробно рассказали зачем нужна тревожная кнопка и что она собою представляет.

На сегодняшний день, кнопка тревожной сигнализации — стандартное, простое, недорогое и надежное средство обеспечения защиты объекта во время работы. Она полностью выполняет задачу защиты объекта во время работы.

Для наглядности демонстрировались познавательные и показательные видеофильмы.

Ведь когда на охраняемом объекте находятся люди, время реакции охранников чрезвычайно важно. Чтобы защитить людей и имущество можно использовать разные методы, но самый недорогой, понятный и надежный — кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники охраны рассказали также о структуре и задачах, выполняемых Департаментом охраны, резонансных задержаниях и фактах пресечения нападений на охраняемые объекты, о различных видах краж и способах их предотвращения.

По информации Бобруйского ОДО