Сотрудники Бобруйского отдела охраны потушили горящий автомобиль

Ранним утром правоохранители патрулировали улицы районного центра и увидели автомобиль, из под капота которого валили клубы дыма и виднелись языки пламени.

Сотрудники охранного ведомства мгновенно среагировали: при помощи огнетушителя принялись тушить пламя в моторном отсеке автомобиля, попутно вызывая службу МЧС.

Когда огнетушитель закончился, охрановцы продолжили сбивать пламя водой. К счастью, рядом с местом происшествия протекала река Березина, что позволило ликвидировать пожар до прибытия сотрудников МЧС.