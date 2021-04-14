Сотрудники Бобруйского отдела охраны потушили горящий автомобиль
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Ранним утром правоохранители патрулировали улицы районного центра и увидели автомобиль, из под капота которого валили клубы дыма и виднелись языки пламени.
Сотрудники охранного ведомства мгновенно среагировали: при помощи огнетушителя принялись тушить пламя в моторном отсеке автомобиля, попутно вызывая службу МЧС.
Когда огнетушитель закончился, охрановцы продолжили сбивать пламя водой. К счастью, рядом с местом происшествия протекала река Березина, что позволило ликвидировать пожар до прибытия сотрудников МЧС.
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