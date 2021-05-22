Состояние Ромы Когодовского, спасшего своего брата на пожаре, остается стабильно тяжелым – Минздрав

За прошедшую неделю состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, оставалось стабильно тяжелым, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Мальчика продолжают лечить в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Он на ИВЛ.

Во время операций проводилось местное лечение ожоговых ран пострадавшего, врачи удаляли обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии.

Сейчас парень в сознании. Он реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.

28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом. На момент воспламенения в нем находились двое детей 2009 и 2019 годов рождения. Двенадцатилетний Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего братика Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось выбираться. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.