24 ноября в Центре «Покрова» состоялся региональный этап Белорусских Рождественских чтений, об этом рассказывается на сайте Бобруйской епархии.

В этом году доклады были посвящены теме «Духовное наследие Белорусской земли». 390-летие букваря Спиридона Соболя, 380-летие Барколабовского женского монастыря Бобруйской епархии, 200-летие Федора Михайловича Достоевского, близкого и родного для белорусов, 120-летие Свято-Духова храма Бобруйска.

Год 2021 – урожайный на круглые даты. Об этом, в частности, и были выступления участников чтений, которых пришли послушать педагоги учреждений общего среднего и дополнительного образования, библиотекари городских библиотек и библиотек учреждений среднего специального и профессионально-технического образования.

Во вступительном приветственном слове епископ Бобруйский и Быховский Серафим упомянул о влиянии букваря Спиридона Соболя на всю культуру Беларуси и подчеркнул важность передачи знаний новым поколениям, благодаря чему возможно «человека сделать человеком».

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