7 сентября 2021 года в Минске состоялось заседание Синода Белорусской Православной Церкви. Под председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина белорусские архиереи рассмотрели текущие вопросы, касающиеся жизни БПЦ.

В заседании Синода приняли участие архиепископы: Витебский и Оршанский Димитрий; Пинский и Лунинецкий Стефан; Новогрудский и Слонимский Гурий; Феодосий (Бильченко); Могилевский и Мстиславский Софроний; Брестский и Кобринский Иоанн; Гомельский и Жлобинский Стефан;

епископы: Бобруйский и Быховский Серафим; Туровский и Мозырский Леонид; Молодечненский и Столбцовский Павел; Гродненский и Волковысский Антоний; Лидский и Сморгонский Порфирий; Полоцкий и Глубокский Игнатий; Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии.

Журналы заседания Синода Белорусского Экзархата, в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви (статья 8, глава XIII), будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.