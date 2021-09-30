Состоялась внеочередная 35-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов

В доход города за 8 месяцев поступило более 215 миллионов рублей, из которых 44,3 процента составили собственные доходы, остальные 55,7 процентов – безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета. Основная доля собственных доходов сформирована за счет налоговых платежей.

На финансирование отраслей социальной сферы направлено более 86 процентов от всех расходов бюджета, а это составляет 190 миллионов рублей. Значительная часть израсходована на здравоохранение и образование, также деньги были направлены на социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Подробнее о том, что сделано в Бобруйске за бюджетные средства и какие еще вопросы обсудили депутаты, читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».