Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД полковником милиции Василием Савельевым
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В пятницу, 25 июня 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.
Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.
Группа информации и общественных связей УВД
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