Состоится юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии “Молодечно-2021”

С 11 по 12 июня Молодечно примет XX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021".

Главным событием первого фестивального дня станет торжественная церемония открытия - награждение лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и премьерная концертная программа "Талака", посвященная памяти классика белорусской литературы Владимира Короткевича и знаменитого пианиста и автора песен Игоря Паливоды. Концертную программу представят солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.