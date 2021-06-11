Состоится юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии “Молодечно-2021”
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С 11 по 12 июня Молодечно примет XX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021".
Главным событием первого фестивального дня станет торжественная церемония открытия - награждение лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и премьерная концертная программа "Талака", посвященная памяти классика белорусской литературы Владимира Короткевича и знаменитого пианиста и автора песен Игоря Паливоды. Концертную программу представят солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
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