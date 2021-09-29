Состоится чемпионат Бобруйска по мини-футболу

В субботу 2 октября в 13:00 в новом спортивном комплексе "Техас" возьмёт старт, уже третий открытый чемпионат Бобруйска по мини футболу. В этом сезоне примет участие рекордное количество команд - 26. Они разделены на две лиги: в высшей лиге - 10, в первой - 16. Кроме бобруйских коллективов, старт в турнире возьмут и команды из Кличева, Осиповичей и Елизово. Игры будут проходить по субботам и воскресеньям, с 13:00 до 19:00.