2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Состоится 35-я внеочередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов

140 0

Состоится 35-я внеочередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов

29 сентября в 15.00 состоится 35-я внеочередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1,  зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 14.30.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »