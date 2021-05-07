Солист народного хора ветеранов труда Дворца искусств стал лауреатом II степени Республиканского вокального конкурса среди ветеранов «Песни Победы».

5 мая 2021 года в г. Минске прошёл финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов «Песни Победы». Для участия в нём были приглашены исполнители в возрасте не моложе шестидесяти лет.

Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга лучшими образцами патриотической песенной культуры, повышение социального статуса и организация свободного времени пожилых людей стали основными целями, поставленными организаторами вокального состязания филиалом «Дворец культуры ветеранов» учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» и Федерацией профсоюзов Беларуси.

Предварительно на конкурс было прислано 124 заявки. Для участия в финале жюри отобрало 15 человек из разных областей республики. Город Бобруйск на конкурсе представлял Вячеслав Иванович Козинец – солист народного хора ветеранов труда ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска». По предварительной жеребьёвке ему достался 14 номер в конкурсной программе. Проникновенно исполнив два произведения: «Случайный вальс» (музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского) и «Приглашаю всех друзей» (музыка и слова К. Губина), Вячеслав Козинец стал лауреатом II степени конкурса.