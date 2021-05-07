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Общество

Солист народного хора ветеранов труда Дворца искусств стал лауреатом II степени Республиканского вокального конкурса

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Солист народного хора ветеранов труда Дворца искусств стал лауреатом II степени Республиканского вокального конкурса

Солист народного хора ветеранов труда Дворца искусств стал лауреатом II степени Республиканского вокального конкурса среди ветеранов «Песни Победы».

5 мая 2021 года в г. Минске прошёл финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов «Песни Победы». Для участия в нём были приглашены исполнители в возрасте не моложе шестидесяти лет.

Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга лучшими образцами патриотической песенной культуры, повышение социального статуса и организация свободного времени пожилых людей стали основными целями, поставленными организаторами вокального состязания филиалом «Дворец культуры ветеранов» учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» и Федерацией профсоюзов Беларуси.

Предварительно на конкурс было прислано 124 заявки. Для участия в финале жюри отобрало 15 человек из разных областей республики. Город Бобруйск на конкурсе представлял Вячеслав Иванович Козинец – солист народного хора ветеранов труда ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска». По предварительной жеребьёвке ему достался 14 номер в конкурсной программе. Проникновенно исполнив два произведения: «Случайный вальс» (музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского) и «Приглашаю всех друзей» (музыка и слова К. Губина), Вячеслав Козинец стал лауреатом II степени конкурса.

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