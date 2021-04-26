Союз молодежи провел открытый диалог, приуроченный к 35-летию со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества
Мероприятие прошло на базе Государственного учреждения «Хоккейный клуб «Бобруйск».
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В понедельник, 26 апреля, Бобруйский городской комитет ОО «БРСМ» провел открытый диалог, приуроченный к 35-летию со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС.
Главными спикерами открытого диалога стали Владимир ВЯТКИН, председатель Бобруйской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Анна ДИВИНА, первый секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Диалог выдался по-настоящему открытым и интересным. Ребята с особым энтузиазмом задавали интересующие их вопросы и получали на них понятные и развернутые ответы.
/Будет дополнено и обновлено/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.