Союз молодежи провел открытый диалог, приуроченный к 35-летию со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества

В понедельник, 26 апреля, Бобруйский городской комитет ОО «БРСМ» провел открытый диалог, приуроченный к 35-летию со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС.

Главными спикерами открытого диалога стали Владимир ВЯТКИН, председатель Бобруйской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Анна ДИВИНА, первый секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Диалог выдался по-настоящему открытым и интересным. Ребята с особым энтузиазмом задавали интересующие их вопросы и получали на них понятные и развернутые ответы.

/Будет дополнено и обновлено/.