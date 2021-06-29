Сохраняя воинские традиции. К могиле первого коменданта Бобруйской крепости возложили венки

С 2013 года в Бобруйске в знак уважения и признания заслуг героев Отечественной войны 1812 года в канун Дня города была введена традиция возложения венков командным составом 147-го зенитного ракетного полка к могиле первого коменданта Бобруйской крепости инженер-полковника Карла Карловича Берга.

Карл Берг участвовал в четырех войнах, в том числе и русско-шведской, занимался строительством полевых укреплений, был автором военно-топографической карты части Финляндии. В 1812 году гарнизон крепости стойко выдержал Наполеоновскую осаду. Бобруйская крепость осталась непобежденной. Карл Берг будучи комендантом крепости отвечал за организацию ее обороны. За отличие в военной службе инженер-полковник Берг был награжден орденом Святой Анны II степени и орденом Святого Георгия IV степени.

В отставку Карл Карлович вышел в 1830 году, а в 1832 году скончался. Похоронен офицер на Минском кладбище, где воины Бобруйского гарнизона ежегодно ухаживают и облагораживают его могилу.