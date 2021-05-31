Сохраним природу вместе! В Бобруйске организован раздельный сбор бытовых отходов

Уважаемые жители города Бобруйска!

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

В этих целях в городе Бобруйске организован раздельный сбор бытовых отходов, установлены специальные контейнера для сбора отходов стекла, пластмассы, бумаги и жести.

Просим Вас сортировать из общей массы отходов указанные вторичные ресурсы и размещать их в специальные контейнера.

Особенных требований к мусору, который Вы выбрасываете в желтые контейнера, не предъявляется. Но важно знать, что с ПЭТ-бутылки хорошо бы открутить пробку, а из самой бутылки слить остатки жидкости.

Перерабатывающими предприятиями Республики Беларусь охвачены такие из бытовых отходов как: ПЭТ-бутылки разных видов, пластиковые бутылки от шампуней и прочей косметики, пластиковые бутылки от йогуртов, кефира, молока и т.д. (прочая цветная пластмасса), стекло, черные металлы, алюминиевые и жестебанки, бумага (макулатура), пластиковые пакеты, упаковки от соков, молока, вина (Тетра и Пьюр Пак), бытовая техника.

В переработку не идут: текстильные материалы, за исключением изделий из натуральных тканей, стаканчики от йогуртов, сметаны и пр.

Экономический эффект от раздельного сбора бытовых отходов:

- стекло и металлы можно переплавлять бесконечно много раз;

- древесное волокно используют до 7 раз;

- пластмассу используют до 30 раз;

- 1 тонна мусора содержит 4 кг отходов бумаги, 7 кг алюминия,12 кг ПЭТ бутылки,25 кг прочей пастмассы,5 кг металла. Если их обработать и пустить в оборот, можно спасти от вырубки 5 деревьев и сэкономить 527 киловатт-часов электроэнергии;

- переработка 1 тонны макулатуры экономит 10 деревьев, 20000 литров воды, 1000 кВт электроэнергии, ионизированный кислород, достаточный для 30 человек;

- 1 тонна переработанной пластмассы экономит 1,8 тонны нефти.

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!