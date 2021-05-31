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Сохраним природу вместе! В Бобруйске организован раздельный сбор бытовых отходов

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Сохраним природу вместе! В Бобруйске организован раздельный сбор бытовых отходов

Изображение носит иллюстративный характер

Уважаемые жители города Бобруйска!

СОХРАНИМ  ПРИРОДУ  ВМЕСТЕ!

В этих целях в городе Бобруйске организован  раздельный сбор бытовых отходов, установлены специальные контейнера  для сбора отходов стекла, пластмассы, бумаги и жести.

Просим  Вас сортировать  из общей массы отходов указанные  вторичные ресурсы и размещать  их  в специальные контейнера.

Особенных требований  к мусору, который Вы выбрасываете в желтые контейнера, не предъявляется. Но важно знать, что  с ПЭТ-бутылки хорошо бы открутить пробку, а из самой бутылки  слить остатки  жидкости.

Перерабатывающими предприятиями  Республики Беларусь охвачены  такие из бытовых  отходов  как: ПЭТ-бутылки разных видов, пластиковые бутылки  от шампуней  и прочей  косметики, пластиковые  бутылки от йогуртов, кефира, молока и т.д. (прочая цветная  пластмасса), стекло, черные металлы, алюминиевые и жестебанки, бумага (макулатура), пластиковые пакеты, упаковки от соков, молока, вина (Тетра  и Пьюр Пак), бытовая техника.

В переработку  не идут: текстильные материалы, за исключением изделий  из натуральных тканей, стаканчики  от йогуртов, сметаны и пр.

Экономический эффект от  раздельного сбора бытовых отходов:

- стекло и металлы можно  переплавлять  бесконечно много раз;

- древесное  волокно используют до 7 раз;

-  пластмассу используют до 30 раз;

- 1 тонна мусора  содержит 4  кг  отходов бумаги, 7 кг  алюминия,12 кг ПЭТ бутылки,25 кг прочей пастмассы,5 кг  металла. Если их обработать  и пустить в оборот, можно спасти от вырубки  5 деревьев и сэкономить  527  киловатт-часов электроэнергии;

-  переработка  1 тонны макулатуры экономит 10 деревьев, 20000 литров  воды, 1000 кВт электроэнергии, ионизированный  кислород, достаточный для 30 человек;

- 1 тонна  переработанной пластмассы  экономит 1,8 тонны  нефти.

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

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