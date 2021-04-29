Сохранение рабочих мест и заработная плата – основные и главные темы для профсоюзов

Сейчас у всех на слуху заявления из-за границы о введении санкций. О том, чем это грозит каждому работающему белорусу, и что еще волнует граждан, говорим с председателем городской организации профсоюзов Натальей ЗАСЕМКОВОЙ.

– Что же такое санкции?

– Это ограничение права на труд. Под громкие лозунги и популистские обещания (а по сути, провокаторскими действиями) белорусов хотят лишить стабильных работы и зарплаты. Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против национальных предприятий. Но парадокс в том, что западные политики без перебоя твердят о правах человека и грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны. В резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что санкции – это ограничение права на труд и ни одна страна мира (или группа стран) не имеет права применять экономические или политические ограничительные меры, для того чтобы добиться подчинения себе другого государства. А на деле европейские чиновники делают именно это. То есть происходят подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями. Понятно, что так – абсолютно без оснований – санкции могут ввести в отношении любого производства. Хотя из-за рубежа нам говорят, что они, якобы, вводятся по требованию работников. Согласитесь, что это откровенная ложь.

– Тем более если вспомнить, сколько белорусов подписали открытое письмо против действий ЕС.

– Да, больше миллиона. И это за совсем короткий промежуток времени. Люди возмущены, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам. Федерация профсоюзов Беларуси уже направила письмо и собранные подписи в Совет ЕС. Он не может отмахнуться от людского мнения. А наша организация будет добиваться, чтобы незаконные решения отменили, поднимать на международных площадках вопрос о том, что никто в мире не имеет права принимать дискриминационные меры, лишать людей работы и заработка. Ведь сохранение рабочих мест и зарплата – основные и главные темы для профсоюзов.

– Какой серьезный вопрос на втором месте у работающего населения?

– Эффективная и стабильная занятость. Сейчас абсолютное большинство нанимателей использует контрактную форму найма. Профсоюз считает, что надо шире применять бессрочные трудовые договоры. В первую очередь для добросовестных работников. Это хорошая мотивация, дополнительный стимул, уверенность в завтрашнем дне. Мы предлагаем четко прописать в законодательстве, в каких случаях наниматель обязан заключать с работником именно бессрочный трудовой договор.

– А что касается пенсии?

– При ее формировании должны приниматься во внимание результаты труда человека. Но и здесь есть несколько принципиальных моментов, которые требуют решения. В первую очередь подходы по определению величины пенсии. Действующая система не в полной мере учитывает результаты и эффективность труда человека. Например. Два работника завода. Один всю жизнь учится, повышает квалификацию, разряд. У второго образования нет, работа непыльная. А разница в пенсии у них 100-150 рублей. Хотя зарплата, пенсионные отчисления и, соответственно, накопления отличаются в несколько раз. Или по достижении пенсионного возраста человек продолжает трудиться. Значит, отчисляет и накапливает пенсионные взносы. Однако пенсию ему не перерасчитывают. Люди считают это несправедливым. Поэтому ФПБ направила правительству предложения по совершенствованию пенсионной системы.

– Думаю, мы не можем обойти стороной и вопрос ценообразования.

– Эта тема под постоянным вниманием профсоюзов. В прошлом году инициировали введение мер по регулированию цен на социально значимые товары. Сегодня тоже есть проблемные моменты. Прежде всего стоимость лекарств. Сейчас очень модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданием каких-то рисков, возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, непонятно. И самое главное – кто вернет людям деньги, если так называемые риски не подтвердятся? В связи с этим ФПБ предложила ввести дополнительное ограничение на рост цен на наиболее востребованные лекарства.

– На Ваш взгляд, что необходимо для эффективного решения возникающих вопросов и проблем?

– Мы должны быть едины. Мы все – это наша Беларусь. И никому нельзя давать возможность нас разобщить. А сообща можно все преодолеть и справиться с любыми трудностями. Что касается развития отраслей народного хозяйства и соцсферы, пути решения многих проблемных вопросов обозначены в проекте Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, где отражены интересы всех категорий граждан и всех отраслей экономики.

– В преддверии 1 Мая чего бы пожелали горожанам?

– Первомай – праздник весны, расцветания природы. Поэтому, конечно, больше позитива, радости. И помнить: от каждого из нас зависят наши стабильность и благосостояние. А профсоюз всегда стоял и будет стоять на страже интересов граждан.

Ольга ХОТЬКО.