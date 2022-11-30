Социальная реклама для повышения грамотности в сфере защиты персональных данных появится в Беларуси

В Беларуси появится социальная реклама для повышения грамотности в сфере защиты персональных данных. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Национального центра защиты персональных данных Сергей Задиран.

"По экспертным оценкам, около 80% белорусов активно пользуются интернетом. А по данным Национального банка, в настоящее время в обращении находится более 15 млн банковских платежных карт. Разумеется, каждый человек желает получать некие преимущества от использования современных технологий. Вместе с тем очень важно понимать риски, которые кроются за ними", – сказал Сергей Задиран.

Эксперт отметил, что многие проблемы возникают из-за не очень бережного обращения граждан с персональными данными. В связи с этим Национальный центр защиты персональных данных ставит перед собой определенные задачи. Они связаны с повышением у граждан понимания их прав в сфере защиты персональных данных. "Мы получаем преимущества от использования новых технологий, но не соотносим их с рисками, которые при этом возникают. Сейчас Национальный центр защиты персональных данных готовит пакет социальной рекламы. Когда мы пройдем все предусмотренные законодательством процедуры, то на простом языке расскажем о существующих рисках", – добавил Сергей Задиран.

На сайте Национального центра защиты персональных данных существует специальная рубрика, в которой подробно и доступно рассказывается о защите прав в области обработки персональных данных. В частности, объясняется, какие заявления граждане могут подавать операторам и уполномоченным лицам и что нужно в них указывать. Для повышения правовой грамотности в сфере защиты данных население может обращаться к этой рубрике.

Кроме того, совместно с Институтом социологии НАН проводится социологический опрос, который позволит выяснить уровень информированности людей в области защиты персональных данных. В ближайшее время будет проведен анализ результатов, который позволит скорректировать работу Национального центра защиты персональных данных с гражданами.

По материалам belta.by.