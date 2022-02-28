Социальная скидка. Как она работает?

12 января 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от лица правительства, Ассоциации розничных сетей и субъектов торговли подписало соглашение о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения. Об этом корреспонденту «БЖ» сообщили в управлении торговли и услуг Бобруйского горисполкома.

Крупнейшие торговые сети по Беларуси добровольно взяли на себя социальные обязательства и согласились оперативно внедрить в работу механизм социальных скидок.

С 17 января 2022 года пенсионеры, члены многодетных семей, получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячной выплаты социального пособия, инвалиды могут получить скидку в размере 10% на определенные группы социально значимых товаров.

При этом ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (он установлен в размере 288,01 бел. руб.). То есть общая сумма скидки на социально значимые товары составит 29 рублей в месяц. стоит также знать, что в случае, если размер скидки на определенный товар будет выше торговой надбавки на него, скидка будет предоставляться в размере торговой надбавки.

МАРТ при содействии Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь разъяснил наиболее актуальных вопросы реализации Соглашения и обратил внимание, что к категории «пенсионеры» относятся лица, которым назначен какой-либо вид пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца либо социальная.

Таким образом лицо, которому установлена группа инвалидности либо степень утраты здоровья (для лиц моложе 18 лет) и которому пенсия (по инвалидности либо социальная) уже назначена, является пенсионером.

Наш корреспондент отправился в один из магазинов и узнал, как на практике работает механизм скидок.

– В наших магазинах «Копеечка» и «Доброном» соответствующую «социальную карту» можно получить абсолютно бесплатно (в некоторых магазинах платно – прим. «БЖ»). Для этого покупателю необходимо подойти к кассиру. Он даст анкету, которую необходимо заполнить, и приложить к ней копию удостоверения или свидетельства, подтверждающего право на скидку. Сделать это можно дома либо на месте в магазине. Кассир вносит в базу данные карты, после чего она становится активной. В случае возникновения вопросов покупатель может обратиться к нашим сотрудникам. Они подскажут, как правильно заполнить анкету, и расскажут о социально значимых товарах. С этим перечнем можно ознакомиться в каждом нашем магазине на информационной доске в уголке покупателя, – рассказала Ирина Аврамчик, директор одного из магазинов «Копеечка» в Бобруйске.

Социальная скидка действует в следующих торговых сетях и магазинах:

«Евроопт» (кроме магазинов «Хит! Экспресс» и «Хит! Стандарт», «Грошык»), «Виталюр», «Соседи», «Белкоопсоюз» (магазины «Родны кут», кроме «МЕГАопт», «ProЗапас»), «СантаРитейл», (магазины «Санта», «Санта Кэш», «Санта Фиш»), «Белмаркет», «Гиппо», «Доброном» (также магазины «Копеечка», кроме магазинов «Маяк»), «Алми», «Корона», «Простор», Green, «ДорОрс», «Дионис».

*С актуальным перечнем участников Соглашения можно ознакомиться на Интернет-сайте mart.gov.by в разделе «Ценовое регулирование»/«Соглашение по скидкам».

ПЕРЕЧЕНЬ социально значимых товаров первой необходимости

1. Мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго ­сортов, без добавок). 2. Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные). 3. Крупа перловая. 4. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), масла растительного. 5. Хлеб, изделия булочные из муки пшеничной, за исключением хлебов и изделий булочных с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий. 6. Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы, за исключением изделий макаронных быстрого приготовления. 7. Говядина (кроме бескостного мяса). 8. Свинина (кроме бескостного мяса). 9. Мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров охлажденное или замороженное, в тушках. 10. Молоко коровье пастеризованное, за исключением топленого молока. 11. Кефир из коровьего молока. 12. Сметана из коровьего молока, за исключением сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров. 13. Творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зерненого с добавлением сливок. 14. Сыр (твердый, полутвердый): сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов. 15. Яйцо куриное свежее диетическое или столовое. 16. Масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топленого масла. 17. Масло подсолнечное (подсолнечно-рапсовое), за исключением купажированного (смешанного) масла. 18. Масло рапсовое (рапсово-подсолнечное), за исключением купажированного (смешанного) масла. 19. Яблоки свежие. 20. Капуста белокочанная свежая. 21. Лук репчатый свежий. 22. Свекла свежая. 23. Морковь свежая. 24. Картофель свежий продовольственный. 25. Сахар белый кристаллический, за исключением сахара белого кристаллического в мелкой фасовке 20 граммов и менее. 26. Каши для детского питания сухие молочные обогащенные, быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие продукты для детского питания. 27. Консервы мясные, мясорастительные для детского питания. 28. Сухие молочные смеси для детского питания. 29. Консервы фруктовые для детского питания.

О том, как работает 10% скидка на практике, поделилась постоянный покупатель Тамара Богданова:

– Оформила карту в магазине еще в январе. Здесь я постоянный покупатель. Для меня это магазин шаговой доступности, тут всегда можно купить социально значимые товары. Очень удобно. Десятипроцентная скидка ощущается для пенсионеров значительно. Для нас это хорошая поддержка. Постоянно покупаю молочную продукцию, хлеб, мясо, птицу. Уже успела почувствовать экономическую разницу.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото автора.