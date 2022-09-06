Собирать клюкву в Могилевской области разрешено с 12 сентября. Но есть нюанс

Сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод на территории региона в 2022 году были определены решением Могилевского облисполкома, пишет MogilevNEWS. В лесных массивах Могилевщины сбор брусники разрешен с 20 августа, а сезон «тихой охоты» на клюкву официально начнется уже со следующего понедельника - 12 сентября.

Однако, на утро 6 сентября, согласно данным Минлесхоза, на территории Могилевской области по-прежнему действует запрет на посещение лесов. Таким образом, если он не будет снят, отправиться в лес придется позже разрешенной даты. Лучший способ не нарушить закон - перед посещением леса, позвонить в соответствующий лесхоз (лесничество) и поинтересоваться, - снят ли запрет.

За нарушение сроков, применение запрещенных средств или методов сбора (заготовки) дикорастущих ягод, а также за другие нарушения правил сбора предусмотрена административная ответственность.

Также напоминаем разницу между ограничением и запретом на посещение леса. Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного. С ограничениями – ситуация иная. В каждом случае ограничения, в зависимости от принятого решения местными органами власти, могут быть разными: где-то может быть ограничено посещение отдельных участков лесного фонда, где-то – в отдельные часы, где-то – временно запрещен въезд транспорта, но при этом пешие прогулки разрешены.

- Собирать ягоды нужно способами, которые не наносят вреда ягодникам и не приводят к их уничтожению, - напоминают специалисты природоохраны.