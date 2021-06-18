Неизвестная «сняла» порчу и совершила кражу у пенсионерки

В Бобруйский РОВД обратилась жительница Бобруйского района, 1948 года рождения, и сообщила, что неизвестная женщина похитила у нее крупную сумму денег. Для установления всех обстоятельств преступления на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

По словам потерпевшей, к ней в дом пришла незнакомка и предложила купить у нее товары. После отказа неизвестная сказала, что может снять порчу, которая якобы наведена на хозяйку дома. Доверчивая женщина пошла на поводу у незнакомки и принесла ей для «ритуала» 600 белорусских рублей и более 8500 долларов США. Две купюры «доброжелательница» сожгла в печи, остальные, скрутив в сверток, спрятала ей в одежду. Когда «ритуал» был завершен, пожилая женщина обнаружила, что вместо денежных купюр у нее сверток из газет.

При проведении осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз обнаружил на дворовой территории и изъял след обуви. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили причастность к данной краже неработающей бобруйчанки, 1979 года рождения. У женщины правоохранители изъяли пару сапог и направили судебным экспертам Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ для проведения судебной трасологической экспертизы. По результатам сравнительного исследования установлено, что след обуви, изъятый возле дома потерпевшей, мог быть оставлен подошвой левого сапога задержанной.

Следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело.

К слову, правоохранители изъяли похищенные деньги и вернули потерпевшей.