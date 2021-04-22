Снова тепло: в квартиры бобруйчан вернулось отопление

Несмотря на то, что в Бобруйске отопительный сезон уже завершился, сегодня в городском жилищном фонде по-прежнему тепло.

21 апреля соответствующее распоряжение подписал председатель Бобруйского горисполкома А. В. Студнев.

– В квартиры бобруйчан вернулось тепло. Это связано с понижением среднесуточной температуры воздуха, перспективным прогнозом и многочисленными обращениями граждан, – рассказал Андрей КАТАШ, директор КУП «Теплоэнергетика».

В некоторых учреждениях и организациях, таких как: больницы, школы, детские сады, подача тепла еще и не прекращалась.

Законодательство предусматривает отключение отопления, когда в течение 3 суток температура в среднем составляет не ниже 8 градусов тепла, соответственно, отключение отопления в зданиях этих категорий зависит от погоды.

Виктор ЧАБАН.