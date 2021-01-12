0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые от усиления морозов

belta.by 53 0

Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые от усиления морозов

Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые культуры от усиления морозов, сообщили  в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

После прошедших снегопадов высота снежного покрова на полях с озимыми культурами значительно увеличилась. Под снегом почва в основном талая или наблюдается небольшое подмерзание верхнего слоя. При таких условиях температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур в основном около нуля и слабоположительная. Такая обстановка провоцирует повышенный расход растениями накопленных питательных веществ и при продолжительном сохранении во второй половине зимы может привести к ослаблению растений.

"На текущей неделе снежный покров на территории Беларуси будет увеличиваться и защитит зимующие культуры от ожидаемого понижения температурного режима. Поэтому усиление морозов не должно представлять опасности озимым посевам", - сказали в Белгидромете.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿