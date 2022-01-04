Снежная, но не всегда нежная. Об опасностях в зимнее время

Легкий мороз, похрустывающий, как надкусанное яблоко, под ногами снег, уютно укутанные в белоснежные шубки деревья- природа щедро наградила начало января красотой и гармонией. И, разумеется, в доме в такую погоду не усидеть.

Прогулки в лесополосе – это полезно, здорово и в удовольствие. Вековые сосны и ели, чистейший воздух, сугробы, лыжники, дети, одним словом, хорошо. Однако, даже в этом великолепии кроется опасность- снеговая нагрузка. Под ее тяжестью старые хрупкие деревья сначала прогибаются, а потом ломаются. Причем происходит это в считанные минуты и падающему дереву как-то все равно, кто или что окажется на пути его падения.

Поэтому, ловите полезный лайхфак : если собираетесь подышать свежим воздухом в лесу - ходите туда, где растет молодой лес и, «на всякий пожарный» прислушивайтесь к звукам леса - услышите характерное потрескивание – не медлите - бегите!

«Домашние» деревья рекомендуется периодически стряхивать от снега. Особенно те, которые растут рядом с линиями электропередач. Ведь склонившись, ветки может оборвать провод или вызвать короткое замыкание. Так и до пожара недалеко.

Снеговая нагрузка опасна и на крышах, козырьках, балконах домов. Поэтому не ходите под крышами, карнизами, балконами домов и строений.

Проведите вынужденный ремонт – укрепите стропильную систему кровель, очистите их от снеговой нагрузки, помогите это сделать своим престарелым родственникам, соседям.

МЧС