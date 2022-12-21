Снежная фантазия без границ. Бобруйчане продолжают присылать креативные фото снеговиков и получать призы

Спасибо вам, дорогие читатели, за активное участие в конкурсе. Мы продолжаем публиковать самые забавные, красивые и неординарные творения из снега. Хотя библиотекари из школы №28 пошли дальше. А что ж делать, если снег не лепится? — Использовать то, что есть под рукой.

Нашлось место и домашним питомцам. Полина Малаховская и дедушка Николай с удовольствием взяли в кадр и кота Кузю, и пса Йохана. Многие лепят у бабушек в гостях. Внуки Татьяны Соловьевой Никита, Павел и Света даже нашли цветы, чтобы украсить свои снежные скульптуры. Вышло тепло и уютно.

Первые 4 участника уже получили призы от ремесленников нашего города, сладкие подарки и наши фирменные майки. Конкурс мы продолжаем, ведь расходного материала для полета фантазии в этом году хватит еще на сотни и даже тысячи снеговиков. Адрес отправления фото прежний: babruiskae@gmail.com. Просим также указывать телефон для обратной связи, приветствуются и небольшие пояснения к фото.