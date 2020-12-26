Снег, гололедица и мороз. Погода на 27 декабря
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Гололедица, снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 декабря, сообщили в Белгидромете.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается западный с переходом на южный умеренный, днем по западу местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 2 градусов.
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