Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря
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Снег, гололедица и до 14 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно, ночью с прояснениями. Временами ожидаются снег, слабая метель. Днем по юго-западу страны пройдет небольшой мокрый снег, прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 4-10, по юго-востоку при прояснениях 11-14 градусов мороза. Днем будет минус 1-7, по югу от нуля до плюс 1.
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