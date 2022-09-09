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Экономика

СМИ: Россия может поддержать Беларусь тем, что увеличит импорт топлива

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СМИ: Россия может поддержать Беларусь тем, что увеличит импорт топлива

Россия может поддержать Беларусь тем, что увеличит импорт топлива, а объем демпфера может составить более 60 млрд российских рублей в год. Такое заявление публикует издание «Коммерсант». Об этом информирует РИА «Новости».

Минэнерго и Минфин России обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Беларуси, пишет издание, ссылаясь на источники в отрасли. Уточняется, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Беларусь ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 млрд российских рублей по бензинам и 58 млрд российских рублей по дизтопливу.

«Россия решила расширить поставки из Беларуси в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения РФ боевых действий в этой стране. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций», — отмечает издание.

Уточняется, что, по данным независимого ценового агентства Argus, Беларусь обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 млн т. Уточняется, что российские НПЗ получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не могут его получить.

Отмечается, что поставки в Россию без демпфера будут для Беларуси убыточны, и такие операции почти не проводятся. В России обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.

Согласно заявлению собеседника агентства, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат используют. Также собеседники газеты в отрасли считают, что может быть изучен вариант получения демпфера Беларусью с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России.

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