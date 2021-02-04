Следователи завершили расследование уголовного дела о поджоге опорного пункта в Бобруйске

Следственным управлением завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и покушении на умышленное уничтожение имущества общеопасным способом. По данным следствия, поджог совершил 42-летний бобруйчанин. Об этом рассказал начальник УСК по Могилевской области Владимир Шалухин:

– Ночью 28 сентября 42-летний житель Бобруйска в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло окна над входными дверями помещения одного из общественных пунктов охраны правопорядка Бобруйска, а затем облил деревянные входные двери принесенным с собой бензином и поджег. Возникший в помещении пожар был потушен прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС.

В результате были уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка, электрооборудование и находившееся в помещении имущество.

– После совершения преступления мужчина уехал в Российскую Федерацию, однако благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов региона по возвращении домой был незамедлительно задержан сотрудниками милиции, – подчеркнул начальник УСК. – На допросе мужчина пояснил, что под воздействием призывов деструктивных Telegram-каналов своими действиями хотел навредить сотрудникам милиции. Обвиняемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По уголовному делу допрошены свидетели и обвиняемый, проведена проверка показаний на месте. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, по своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. Обвиняемый в период совершения инкриминируемого ему деяния страдал зависимостью от алкоголя.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.218 (покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере, совершенные общеопасным способом). В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся. В рамках гражданского судопроизводства мужчина обязан будет возместить ущерб, потраченный на ремонт помещения.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.