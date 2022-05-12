«Славянский базар» ищет волонтеров: дирекция фестиваля открыла набор

На Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" будут работать более 100 волонтеров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор форума Глеб Лапицкий.

"Для нас очень важно, чтобы волонтер пришел не ради красивых майки и кепки, которые останутся в его гардеробе, а чтобы хотел реально помочь, влиться в команду и вместе с ней в режиме 24/7 отработать фестиваль. Самое главное - заинтересованность и желание помогать, - подчеркнул Глеб Лапицкий. - Волонтеры получают опыт трех десятилетий, который сохраняла каждая служба. И неважно, в какой из них работает человек, он видит механизм организации такого массового культурного мероприятия изнутри. Этому нигде не научат, ни в одном университете".

Анкеты совершеннолетних добровольцев дирекция фестиваля будет принимать до 13 июня. Ограничения верхней возрастной планки нет - в прошлые годы в таком качестве были и люди старше 70 лет. Кандидатам нужно рассказать о себе, навыках и талантах, уже полученном волонтерском опыте. Знание иностранного языка для них станет преимуществом. Для помощи в организации нынешнего форума искусств в волонтерский отряд наберут до 120 человек. Они будут работать в рекламной, оперативной, административно-хозяйственной, а также в службах питания, встречи и отправки. Некоторые станут координаторами коллективов, отдельных участников и их сопровождающих, международной деятельности, фэста уличного искусства "На семи ветрах".

"Волонтерство становится модным. Люди, которые уже побывали добровольцами, приходят снова. И, конечно же, когда мы видим, что человек уже второй, третий раз работает, то отдаем ему привилегию. В прошлом году пришлось за две-три недели до официального окончания срока закрыть прием заявок, потому что их было более 900", - отметил директор форума, добавив, что при отборе организаторы будут обращать внимание на студентов и выпускников творческих специальностей. Расчет на то, чтобы молодые люди, планирующие связать свою судьбу с культурно-массовой работой, ивент-индустрией, окунулись в фестивальную жизнь и осознали, насколько выбранная профессия им подходит.

По материалам БЕЛТА